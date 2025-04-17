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Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Винница
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Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
258.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Юридика, 1
258.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
266.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Открыто
Закроется в 22:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
267.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
288.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 12
289.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
292.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
300.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
303.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
314.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
315.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
316.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
317.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
319.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Кольцевая, 2-В
320.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
321.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
321.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
323.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Морозная, 21
325.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Медовой Пещеры, 1
325.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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