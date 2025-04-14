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Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Одесса
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Закроется в 21:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
566.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
566.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
572.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Юридика, 1
572.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
574.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
576.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 12
577.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
585.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
588.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
590.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
594.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
594.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
594.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Стрый, ул. Галицкая, 1-Г
594.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 21
595.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Стрый, пл. Рынок, 26
595.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Стрый, ул. Сколевская, 16-А
595.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
602.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сколе, ул. Ушневича Олега Героя, 29
606.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 20:00
Сколе, пл. Независимости, 11
606.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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