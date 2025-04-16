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Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Кривой Рог
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Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
647.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Юридика, 1
647.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
655.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
655.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
675.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 19:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 12
675.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
681.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
686.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
688.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
698.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
699.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
700.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
702.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
706.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Кольцевая, 2-В
707.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
708.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
708.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
711.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Морозная, 21
712.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
712.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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