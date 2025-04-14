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Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Харьков
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Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
791.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Юридика, 1
792.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
812.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Закрыто
Открывается через 11 мин
Золочев, ул. Шашкевича, 8
812.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
827.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
832.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
838.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Закрыто
Открывается через 11 мин
Перемышляны, ул. Галицкая, 12
838.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
849.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
851.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
852.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
854.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 12
855.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Хмельницкого Богдана, 14
855.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
860.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Кольцевая, 2-В
865.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
866.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
866.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
867.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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Открыто
Закроется в 23:00
Лисиничи, ул. Тракт Глинянский, 1-Б
868.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
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