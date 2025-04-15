Киев
О товаре
Цены
Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Емкость для мочи Парамед (Receptacle for urine Paramed)
Днепр
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
733.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Броды, ул. Юридика, 1
733.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
746.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
746.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Перемышляны, ул. Боршевская, 28
768.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 12
769.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
771.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
773.6 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
784.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
790.8 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
796.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 29
797.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
797.7 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
800.0 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Винники, ул. Кольцевая, 2-В
800.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 8-А
800.9 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Закрыто
Открывается в 07:00
Винники, ул. Ивасюка, 31
801.2 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Ярослава Мудрого, 26
802.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 2
803.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 51
803.1 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ СТЕРИЛЬНАЯ тм PARAMED 60 мл №1
Экобинт
8,00
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню