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Емкость для забора кала Фек-бокс
Емкость для забора кала Фек-бокс
Днепр
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гостиный Двор, 9
193.4 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой индивидуальная упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Каденюка, 23
193.5 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой индивидуальная упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 295
195.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой индивидуальная упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
200.3 км
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА КАЛА FEC-BOX PP, с крышкой индивидуальная упаковка 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
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