Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты компрессионныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 100 мм х 5 м модель 2 Latex Free, №1 - Киев (437760) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
488,00
Экономия: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
418,68 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
420,41 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
424,55 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
426,52 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
461,12 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 21
Всего: упаковка (6)
488,00
Экономия: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Жилянская, 107
Всего: упаковка (2)
488,00
Экономия: -92,00 грн
396,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
403,78 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (2)
488,00
Экономия: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
459,01 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/37
Всего: упаковка (3)
488,00
Экономия: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
419,92 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (2)
488,00
Экономия: -92,00 грн
396,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Амосова Николая, 4
Всего: упаковка (2)
488,00
Экономия: -92,00 грн
396,00 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (2)
488,00
Экономия: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 6-В
Всего: упаковка (2)
488,00
Экономия: -92,00 грн
396,00 грн
Биокон
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 17
Всего: упаковка (2)
488,00
Экономия: -92,00 грн
396,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (8)
448,66 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (4)
423,97 грн