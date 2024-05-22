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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 100 мм х 2 м модель 2 Latex Free, №1 - Киев (437757) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
198,26 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (3)
181,02 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: упаковка (2)
189,64 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (1)
172,40 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (1)
148,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 26/9
Всего: упаковка (2)
150,40 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Гонгадзе Георгия, 20
Всего: упаковка (1)
144,40 грн
В городе Киев больше нет предложений с препаратом
В других городах больше нет предложений с препаратом