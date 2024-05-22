Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты компрессионныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 80 мм х 1,1 м модель 2 Latex Free, №1 - Киев (437746) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
Всего: упаковка (1)
109,57 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, наб. Русановская, 12
Всего: упаковка (2)
114,78 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
Всего: упаковка (2)
118,36 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 27
Всего: упаковка (2)
119,25 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Васильков, ул. Декабристов, 87
Всего: упаковка (1)
134,11 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Первомайск, ул. Одесская, 182
Всего: упаковка (2)
110,15 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Гожулянская, 4
Всего: упаковка (1)
111,59 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Великотырновская, 31/1
Всего: упаковка (1)
108,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 241-А
Всего: упаковка (2)
120,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 1
Всего: упаковка (1)
110,73 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 62/4
Всего: упаковка (1)
110,21 грн
Первая аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
108,71 грн
Аптека ваш консультант
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
Всего: упаковка (1)
120,13 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется через 13 мин
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
110,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 165-Б
Всего: упаковка (1)
109,75 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
107,37 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 13 мин
Андреевка, ул. Центральная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
111,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, перек. Мирный / Потемкинская, 7/40-А
Всего: упаковка (3)
110,71 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 41
Всего: упаковка (2)
110,77 грн
Класна аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: упаковка (1)
118,00 грн