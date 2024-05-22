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БИНТ МЕДИЦИНСКИЙ ЭЛАСТИЧНО ФИКСИРУЮЩИЙ MEDRULL ULTRA-CREPP 4 м х 8 см, №1 - Киев (224544) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
22,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (5)
21,17 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (2)
22,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
21,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (4)
21,34 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
22,85
Экономия: -0,13 грн
22,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (7)
22,76
Экономия: -0,20 грн
22,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (2)
14,09
Экономия: -0,21 грн
13,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (5)
14,14
Экономия: -0,08 грн
14,06 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: упаковка (2)
22,71 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Сосновского, 29
Всего: упаковка (2)
21,29 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
21,46
Экономия: -0,23 грн
21,23 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
Всего: упаковка (1)
21,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
Всего: упаковка (3)
21,39
Экономия: -0,20 грн
21,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Романов, перек. Небесной Сотни / Лялевича Сергея, 105/1
Всего: упаковка (18)
22,91
Экономия: -0,28 грн
22,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Емильчино, пер. Тихого Наума, 2/2
Всего: упаковка (2)
22,79
Экономия: -0,06 грн
22,73 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (2)
21,44
Экономия: -0,27 грн
21,17 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
22,61
Экономия: -0,05 грн
22,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (11)
21,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (1)
22,77 грн