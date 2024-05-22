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АКВА МАРИС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНЫЙ спрей назальный баллончик 50 мл, №1 - Харьков (236851) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
185,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
224,67
Экономия: -40,33 грн
184,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
223,43
Экономия: -40,89 грн
182,54 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
297,80
Экономия: -104,20 грн
193,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
280,40
Экономия: -84,00 грн
196,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (209)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
205,90 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
199,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
214,56
Экономия: -27,61 грн
186,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
231,11
Экономия: -42,60 грн
188,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
211,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
214,99
Экономия: -21,67 грн
193,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
197,82 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
197,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (4)
236,61
Экономия: -52,36 грн
184,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
227,31
Экономия: -43,54 грн
183,77 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
206,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
222,29
Экономия: -60,03 грн
162,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
187,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
211,58
Экономия: -18,21 грн
193,37 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (1)
302,20
Экономия: -108,60 грн
193,60 грн