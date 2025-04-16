Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
11.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1188,00
Экономия при брони: -22,00 грн
1166,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
11.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,70
Экономия при брони: -0,10 грн
1214,60 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
63.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1220,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1189,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 6
170.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1167,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1209,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1201,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1237,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
252.5 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1246,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
261.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
842,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Ваша аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
279.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1275,80
Экономия при брони: -17,70 грн
1258,10 грн
Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
279.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1264,70
Экономия при брони: -6,60 грн
1258,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
284.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1170,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
285.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1244,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
285.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1276,20
Экономия при брони: -31,40 грн
1244,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,00
Экономия при брони: -12,00 грн
1202,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
288.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,00
Экономия при брони: -23,00 грн
1191,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
288.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1144,94 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 145
289.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1244,80 грн