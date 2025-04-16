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Препидил (Prepidil)
Препидил (Prepidil)
Николаев
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1208,68
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
123.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1278,00
Экономия при брони:
-27,80 грн
1250,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1209,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
234.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
842,80
Экономия при брони:
-0,10 грн
842,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1242,01
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 55 мин
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
251.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
1214,60
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
251.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1188,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
1166,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
581,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 6
262.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1167,16
грн
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Авиценна
Открыто
Закроется через 55 мин
Слобода, ул. Пирогова, 3
272.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1264,70
Экономия при брони:
-6,60 грн
1258,10
грн
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Ваша аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
272.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1275,80
Экономия при брони:
-17,70 грн
1258,10
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
276.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1165,19
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
276.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1276,20
Экономия при брони:
-32,50 грн
1243,70
грн
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D.s.
Открыто
Закроется через 55 мин
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
276.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1170,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
276.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1159,57
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
276.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1243,70
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
276.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
1202,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 349
277.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1170,25
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 55 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
278.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,00
Экономия при брони:
-23,00 грн
1191,00
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
278.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1144,94
грн
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