Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1247,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1278,40
Экономия при брони: -37,10 грн
1241,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1246,01 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1273,40
Экономия при брони: -32,10 грн
1241,30 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1268,00 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1183,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1241,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1282,80
Экономия при брони: -41,50 грн
1241,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Орлика Филиппа, 4
4.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1264,70
Экономия при брони: -23,40 грн
1241,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1241,30 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 25-А
4.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1241,30 грн
Подорожник
Львов, ул. Стрыйская, 338
6.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1241,30 грн
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Пульс
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
53.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1270,00 грн
Подорожник
Самбор, ул. Коперника, 11
68.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1232,40
Экономия при брони: -0,10 грн
1232,30 грн
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1242,64 грн
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1238,28 грн
Подорожник
Тернополь, ул. Троллейбусная, 14
115.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1233,00
Экономия при брони: -0,10 грн
1232,90 грн
Бажаемо здоровья
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
118.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1064,19 грн
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Соборности, 38
139.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1190,29 грн
Аптека оптовых цен
Луцк, ул. Кравчука, 23
139.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1186,77 грн