Киев (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1275,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1277,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1179,96 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1159,57 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1232,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1190,51 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1191,48 грн
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1247,02 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1194,39 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
5.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1227,10
Экономия при брони: -33,88 грн
1193,22 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1209,42 грн
Аптека24
Киев, ул. Нежинская, 16
6.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1177,61 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1217,00
Экономия при брони: -23,00 грн
1194,00 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
10.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1186,26 грн
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Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1239,06 грн
Подорожник
Васильков, просп. Киевский Шлях, 87-В
31.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1274,60
Экономия при брони: -4,80 грн
1269,80 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
32.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1217,62 грн
Подорожник
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 77
32.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1275,30
Экономия при брони: -8,60 грн
1266,70 грн
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1227,98 грн