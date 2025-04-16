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Препидил (Prepidil)
Препидил (Prepidil)
Кривой Рог
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В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1209,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
121.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,70
Экономия при брони:
-0,10 грн
1214,60
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
121.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1188,00
Экономия при брони:
-22,00 грн
1166,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 6
124.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1167,16
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
581,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
136.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1220,30
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
138.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1189,46
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
157.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
842,80
Экономия при брони:
-0,10 грн
842,70
грн
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Авиценна
Открыто
Закроется в 20:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
187.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1264,70
Экономия при брони:
-6,60 грн
1258,10
грн
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Ваша аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
187.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1275,80
Экономия при брони:
-17,70 грн
1258,10
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
192.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1170,20
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
193.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1276,20
Экономия при брони:
-31,40 грн
1244,80
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
193.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1244,80
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается через 11 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,00
Экономия при брони:
-12,00 грн
1202,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
196.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,00
Экономия при брони:
-23,00 грн
1191,00
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1144,94
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 145
197.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1244,80
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
200.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1202,14
Экономия при брони:
-9,78 грн
1192,36
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
200.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1282,80
Экономия при брони:
-38,00 грн
1244,80
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
248.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1153,10
грн
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