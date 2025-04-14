Днепр (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Днепр
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1177,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1189,46 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 4-А
8.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1220,30 грн
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 29
7.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
64.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1188,00
Экономия при брони: -22,00 грн
1166,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
64.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,70
Экономия при брони: -0,10 грн
1214,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 6
114.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1167,16 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1201,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1237,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
195.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1246,15 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
198.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1209,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменка, ул. Защитников Украины, 39
219.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
842,80
Экономия при брони: -0,10 грн
Ваша аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
228.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1275,80
Экономия при брони: -17,70 грн
1258,10 грн
Авиценна
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобода, ул. Пирогова, 3
228.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1264,70
Экономия при брони: -6,60 грн
1258,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Сенная, 5/1
234.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1192,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 403
234.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1243,70 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
234.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1276,20
Экономия при брони: -32,50 грн
1243,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,00
Экономия при брони: -12,00 грн
1202,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
237.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,00
Экономия при брони: -23,00 грн
1191,00 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
237.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1144,94 грн