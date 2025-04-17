Киев
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Препидил (Prepidil)
Препидил (Prepidil)
Чернигов
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1239,06
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1177,61
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
127.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1247,02
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1190,51
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1275,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 52 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1277,60
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
129.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1159,57
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1179,96
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 77
129.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1275,30
Экономия при брони:
-3,20 грн
1272,10
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
129.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1232,80
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1230,02
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1191,48
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1232,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1217,00
Экономия при брони:
-23,00 грн
1194,00
грн
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Аптека24
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
132.0 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1214,40
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1209,42
грн
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Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Лобановского, 2
132.7 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1227,10
Экономия при брони:
-33,88 грн
1193,22
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Курбаса Леся, 4-Б
134.6 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1186,26
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Коновальца Евгения, 1
135.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1241,04
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
145.9 км
Препидил гель для эндоцервикального введения 0.5 мг/3 г шприц 3 г №1
Pfizer Inc.
1160,13
грн
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