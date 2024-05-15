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АТФ-Лонг® таблетки 20 мг, №40 - Днепр (Днепропетровск) (41365) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (5)
175,48
Экономия: -36,82 грн
138,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
172,61
Экономия: -33,95 грн
138,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: таблетки (1)
144,16 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
157,99
Экономия: -11,78 грн
146,21 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
164,42
Экономия: -25,87 грн
138,55 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
167,87
Экономия: -39,46 грн
128,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
164,99
Экономия: -18,78 грн
146,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5), таблетки (2)
173,14
Экономия: -34,59 грн
138,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
143,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5), таблетки (3)
176,02
Экономия: -37,47 грн
138,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
171,02
Экономия: -29,32 грн
141,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: таблетки (20)
170,83
Экономия: -42,42 грн
128,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
171,03
Экономия: -42,62 грн
128,41 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
143,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
171,17
Экономия: -29,29 грн
141,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: таблетки (3)
150,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
178,40
Экономия: -36,70 грн
141,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
179,47
Экономия: -37,77 грн
141,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
179,48 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 23 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2), таблетки (2)
175,10
Экономия: -43,29 грн
131,81 грн