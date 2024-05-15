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АТФ-Лонг® таблетки 10 мг, №40 - Днепр (Днепропетровск) (41364) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 273 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: таблетки (20)
110,47
Экономия: -21,33 грн
89,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
107,23
Экономия: -18,09 грн
89,14 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
118,00
Экономия: -24,00 грн
94,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
152,30
Экономия: -59,30 грн
93,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
110,48
Экономия: -14,68 грн
95,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
97,88 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
106,50
Экономия: -13,43 грн
93,07 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
150,20
Экономия: -56,20 грн
94,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: таблетки (30)
105,05
Экономия: -15,88 грн
89,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
116,55
Экономия: -25,46 грн
91,09 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: таблетки (10)
103,50
Экономия: -10,43 грн
93,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: таблетки (20)
111,11
Экономия: -21,94 грн
89,17 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
91,15 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
118,00
Экономия: -24,00 грн
94,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
110,06
Экономия: -20,89 грн
89,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
107,21
Экономия: -16,02 грн
91,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
106,22
Экономия: -15,17 грн
91,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
107,61
Экономия: -16,56 грн
91,05 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
91,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: таблетки (30)
106,55
Экономия: -15,46 грн
91,09 грн