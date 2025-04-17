Винница (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
144,51
Экономия при брони: -15,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,80
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
132,52
Экономия при брони: -9,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
136,30
Экономия при брони: -10,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
130,02
Экономия при брони: -8,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
108,14
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
145,17
Экономия при брони: -17,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70
Экономия при брони: -13,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
147,25
Экономия при брони: -19,14 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
142,80
Экономия при брони: -15,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70
Экономия при брони: -13,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
145,30
Экономия при брони: -19,70 грн