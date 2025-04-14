Одесса (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
144,67
Экономия при брони: -11,93 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
123,32
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
115,19
Экономия при брони: -4,91 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
114,16
Экономия при брони: -4,13 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
144,67
Экономия при брони: -15,93 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
116,91
Экономия при брони: -6,88 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
143,42
Экономия при брони: -16,67 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пастера, 36
3.0 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
148,42
Экономия при брони: -7,63 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
147,59
Экономия при брони: -17,04 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье