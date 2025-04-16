Николаев (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
122,34
Экономия при брони: -3,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
136,30
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,71
Экономия при брони: -15,33 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
145,66
Экономия при брони: -20,19 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
131,29
Экономия при брони: -9,32 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
136,50
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
136,30
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
148,88
Экономия при брони: -24,32 грн
Аптека24
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
129,84
Экономия при брони: -8,62 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
118,93
Экономия при брони: -4,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70
Экономия при брони: -13,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
133,67
Экономия при брони: -8,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
143,94
Экономия при брони: -14,37 грн