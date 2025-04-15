Львов (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
134,11
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
115,60
Экономия при брони: -0,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
124,80
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70
Экономия при брони: -23,60 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
127,81
Экономия при брони: -8,61 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
145,19
Экономия при брони: -11,79 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70
Экономия при брони: -23,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
136,30
Экономия при брони: -21,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,80
Экономия при брони: -23,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
136,50
Экономия при брони: -21,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
136,50
Экономия при брони: -21,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70
Экономия при брони: -23,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
136,30
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
146,53
Экономия при брони: -22,12 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
128,60
Экономия при брони: -13,50 грн