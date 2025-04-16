Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,80
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
145,73
Экономия при брони: -16,33 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,72
Экономия при брони: -16,72 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
116,98
Экономия при брони: -5,62 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
129,92
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
146,21
Экономия при брони: -16,81 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
145,95
Экономия при брони: -16,55 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,80
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
144,10
Экономия при брони: -14,70 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
128,09
Экономия при брони: -6,77 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
124,80
Экономия при брони: -1,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
130,44
Экономия при брони: -9,06 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
143,89
Экономия при брони: -39,21 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
136,50
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
144,43
Экономия при брони: -19,36 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,72
Экономия при брони: -34,72 грн