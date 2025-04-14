Днепр (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
132,88
Экономия при брони: -11,96 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
135,91
Экономия при брони: -11,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
148,12
Экономия при брони: -10,66 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70
Экономия при брони: -22,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
144,07
Экономия при брони: -15,61 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
151,50
Экономия при брони: -23,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
142,40
Экономия при брони: -25,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
125,64
Экономия при брони: -4,33 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
135,04
Экономия при брони: -8,44 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
145,30
Экономия при брони: -44,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
20,68
Экономия при брони: -0,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
146,55
Экономия при брони: -14,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
51,96
Экономия при брони: -2,35 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
145,80
Экономия при брони: -13,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70 грн