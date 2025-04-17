Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
136,30
Экономия при брони: -15,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
120,28
Экономия при брони: -6,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,80
Экономия при брони: -18,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
66,76
Экономия при брони: -2,45 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,70
Экономия при брони: -18,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
147,47
Экономия при брони: -22,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
117,07
Экономия при брони: -9,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
109,20
Экономия при брони: -12,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
142,50
Экономия при брони: -16,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье
138,80
Экономия при брони: -18,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Муколван раствор для инъекций 7.5 мг/мл ампула 2 мл №5
Корпорация Здоровье