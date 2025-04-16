Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
720,00
Экономия при брони: -78,00 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
718,00
Экономия при брони: -67,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
792,33
Экономия при брони: -75,20 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
415,92
Экономия при брони: -42,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
798,27
Экономия при брони: -103,73 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
375,85
Экономия при брони: -7,50 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
811,60
Экономия при брони: -73,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
708,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
706,00
Экономия при брони: -1,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
706,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
806,60
Экономия при брони: -69,90 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
801,10
Экономия при брони: -62,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
749,05
Экономия при брони: -27,04 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
869,06
Экономия при брони: -30,58 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -25,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
883,85
Экономия при брони: -122,04 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
789,66
Экономия при брони: -87,78 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
789,66
Экономия при брони: -83,43 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
796,57
Экономия при брони: -92,99 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
842,91
Экономия при брони: -91,85 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
750,00
Экономия при брони: -62,00 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
748,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
757,08
Экономия при брони: -74,10 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
821,38
Экономия при брони: -81,14 грн