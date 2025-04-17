Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
802,16
Экономия при брони: -101,42 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
411,55
Экономия при брони: -41,35 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -27,70 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
811,00
Экономия при брони: -109,35 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
421,46
Экономия при брони: -50,98 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
400,20
Экономия при брони: -32,45 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
805,30
Экономия при брони: -69,80 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -27,70 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
801,28
Экономия при брони: -90,90 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
803,18
Экономия при брони: -62,78 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
803,61
Экономия при брони: -108,66 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
816,40
Экономия при брони: -86,67 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
809,20
Экономия при брони: -73,70 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
789,96
Экономия при брони: -101,34 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
792,25
Экономия при брони: -97,89 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
797,28
Экономия при брони: -108,66 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
786,82
Экономия при брони: -92,46 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -27,70 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
405,46
Экономия при брони: -61,34 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
813,05
Экономия при брони: -118,84 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
788,52
Экономия при брони: -94,31 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
807,14
Экономия при брони: -78,26 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
402,95
Экономия при брони: -35,20 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн