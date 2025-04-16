Николаев (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
787,60
Экономия при брони: -75,84 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
787,60
Экономия при брони: -26,04 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
789,30
Экономия при брони: -46,10 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
801,44
Экономия при брони: -54,79 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
381,60
Экономия при брони: -10,00 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
823,29
Экономия при брони: -97,99 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
804,29
Экономия при брони: -70,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
851,79
Экономия при брони: -126,49 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
431,13
Экономия при брони: -64,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
805,30
Экономия при брони: -62,10 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
801,10
Экономия при брони: -57,90 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
823,50
Экономия при брони: -80,30 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
404,05
Экономия при брони: -28,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
848,59
Экономия при брони: -128,81 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
848,59
Экономия при брони: -106,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
800,14
Экономия при брони: -116,09 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
804,37
Экономия при брони: -98,49 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
780,80
Экономия при брони: -79,33 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
793,26
Экономия при брони: -87,38 грн