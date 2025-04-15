Львов (адрес не указан)
Доступно в 242 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
849,95
Экономия при брони: -69,18 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
792,50
Экономия при брони: -75,10 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -45,80 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
810,10
Экономия при брони: -88,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
809,20
Экономия при брони: -91,80 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
365,65
Экономия при брони: -4,90 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
840,45
Экономия при брони: -60,45 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
899,73
Экономия при брони: -85,83 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
805,91
Экономия при брони: -90,62 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
820,64
Экономия при брони: -61,77 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -45,80 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
764,00
Экономия при брони: -42,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
792,30
Экономия при брони: -74,90 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
789,30
Экономия при брони: -67,80 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
807,20
Экономия при брони: -89,80 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
814,70
Экономия при брони: -93,20 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare