Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
777,20
Экономия при брони: -72,50 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
812,98
Экономия при брони: -101,22 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
435,30
Экономия при брони: -54,75 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
708,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
708,00
Экономия при брони: -38,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
811,85
Экономия при брони: -119,70 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
867,53
Экономия при брони: -46,86 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
783,53
Экономия при брони: -100,68 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
854,76
Экономия при брони: -93,67 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
801,50
Экономия при брони: -114,70 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
852,12
Экономия при брони: -89,54 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,90
Экономия при брони: -76,59 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
801,78
Экономия при брони: -53,69 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
821,22
Экономия при брони: -108,91 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
812,08
Экономия при брони: -83,88 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
835,11
Экономия при брони: -90,46 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
726,30
Экономия при брони: -21,60 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
808,18
Экономия при брони: -79,98 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
799,78
Экономия при брони: -107,79 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
795,60
Экономия при брони: -67,40 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare