Киев
Утрожестан® (Utrogestan)

Утрожестан® (Utrogestan)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 337 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
683,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
730,30 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
730,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
744,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
696,00 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
776,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
788,54
Экономия при брони: -73,18 грн
715,36 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
394,27
Экономия при брони: -31,69 грн
362,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
718,86 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
745,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
749,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
748,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
800,90
Экономия при брони: -98,57 грн
702,33 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
830,19
Экономия при брони: -86,45 грн
743,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -8,80 грн
754,40 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
378,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
750,68 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
760,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -8,80 грн
754,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
824,58 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
720,74 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
748,14 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
676,88 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
715,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
675,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
804,00
Экономия при брони: -49,60 грн
754,40 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
809,50
Экономия при брони: -51,80 грн
757,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
686,50 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
687,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
635,12 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
726,60 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
770,90 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
788,00 грн
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