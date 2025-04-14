Харьков (адрес не указан)
Доступно в 337 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
788,54
Экономия при брони: -73,18 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
394,27
Экономия при брони: -31,69 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
800,90
Экономия при брони: -98,57 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
830,19
Экономия при брони: -86,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -8,80 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
804,00
Экономия при брони: -49,60 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
809,50
Экономия при брони: -51,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare