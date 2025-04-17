Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
787,00
Экономия при брони: -42,10 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 56 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
738,02
Экономия при брони: -22,14 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
738,42
Экономия при брони: -22,15 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
389,05
Экономия при брони: -23,85 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
803,90
Экономия при брони: -73,50 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
809,87
Экономия при брони: -119,51 грн
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
880,43
Экономия при брони: -131,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -32,80 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
800,75
Экономия при брони: -72,72 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
811,70
Экономия при брони: -81,30 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
791,03
Экономия при брони: -112,50 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
786,88
Экономия при брони: -96,52 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -32,80 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
794,16
Экономия при брони: -115,23 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
794,16
Экономия при брони: -83,77 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
798,23
Экономия при брони: -127,38 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Утрожестан® капсулы 200 мг блистер №14
Besins Healthcare
763,20
Экономия при брони: -32,80 грн
Утрожестан® капсулы 100 мг блистер №30
Besins Healthcare
763,20 грн