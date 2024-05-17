Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУКАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫАНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА I И III КЛАССААнтиаритмические препараты III классаАмиодаронАритмилЦены в аптеках

Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл в кассете в пачке, №5 - Львов (64116) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
76,36
Экономия: -14,05 грн
62,31 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (3)
76,44
Экономия: -14,13 грн
62,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
69,82
Экономия: -6,67 грн
63,15 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
74,41
Экономия: -9,72 грн
64,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (1)
70,09
Экономия: -6,81 грн
63,28 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
73,17
Экономия: -9,79 грн
63,38 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
61,09 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: раствор для инъекций (3)
74,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (1)
76,43
Экономия: -14,12 грн
62,31 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
Всего: раствор для инъекций (3)
74,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
70,96
Экономия: -7,81 грн
63,15 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
72,54 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Варшавская, 193
Всего: упаковка (1)
76,43
Экономия: -14,12 грн
62,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
66,16
Экономия: -1,96 грн
64,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: ампула (1)
65,30 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
61,09 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (1)
59,24
Экономия: -2,44 грн
56,80 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Довженко Александра, 1
Всего: раствор для инъекций (4)
56,40 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
69,39
Экономия: -6,01 грн
63,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
69,20
Экономия: -5,56 грн
63,64 грн