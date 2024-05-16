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Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл в кассете в пачке, №5 - Харьков (64116) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
74,05
Экономия: -8,31 грн
65,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
67,95 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
68,95 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: раствор для инъекций (3)
64,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
73,54
Экономия: -10,97 грн
62,57 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3), ампула (3)
73,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (1)
65,25 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1), ампула (2)
65,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (1)
78,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
Всего: упаковка (2), ампула (1)
78,55 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
73,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
Всего: ампула (2)
64,55 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (7), ампула (3)
78,70 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (6)
79,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
61,09 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (4), ампула (2)
72,20
Экономия: -9,50 грн
62,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (5)
65,85 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
63,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
74,08
Экономия: -12,77 грн
61,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1), ампула (4)
79,00 грн