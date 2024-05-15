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Аритмил раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 3 мл в кассете в пачке, №5 - Днепр (Днепропетровск) (64116) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), ампула (3)
72,36
Экономия: -8,84 грн
63,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), ампула (1)
73,42
Экономия: -10,49 грн
62,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
61,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: раствор для инъекций (4)
73,06
Экономия: -10,20 грн
62,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: раствор для инъекций (4)
74,58
Экономия: -11,72 грн
62,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
68,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
73,28
Экономия: -10,14 грн
63,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
69,20
Экономия: -5,42 грн
63,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
67,60
Экономия: -4,55 грн
63,05 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1), ампула (2)
65,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
76,36
Экономия: -14,05 грн
62,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2), ампула (1)
70,56
Экономия: -7,52 грн
63,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
67,74
Экономия: -4,82 грн
62,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: раствор для инъекций (2)
68,80
Экономия: -7,40 грн
61,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: раствор для инъекций (3)
73,43
Экономия: -11,07 грн
62,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
64,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1), ампула (3)
73,70
Экономия: -11,41 грн
62,29 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
68,50
Экономия: -5,05 грн
63,45 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 68
Всего: упаковка (1)
76,36
Экономия: -14,05 грн
62,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
62,43
Экономия: -2,84 грн
59,59 грн