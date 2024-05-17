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Аритмил таблетки 200 мг блистер пачка, №50 - Львов (487863) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеке
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
125,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
115,78 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
124,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
125,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
125,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
124,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: блистер (3)
111,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
125,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
125,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
129,75
Экономия: -11,59 грн
118,16 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
128,30
Экономия: -13,40 грн
114,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (3)
134,54
Экономия: -18,46 грн
116,08 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
125,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
128,35
Экономия: -10,33 грн
118,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
125,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
133,14
Экономия: -15,12 грн
118,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
111,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
125,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
125,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (26)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
125,10 грн