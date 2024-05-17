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Аритмил таблетки 200 мг блистер пачка, №20 - Львов (23422) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 239 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
49,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3), блистер (1)
52,15
Экономия: -4,13 грн
48,02 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
46,19 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
51,80
Экономия: -1,38 грн
50,42 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
46,31 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
56,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
53,02
Экономия: -2,60 грн
50,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
53,26
Экономия: -2,84 грн
50,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
50,42
Экономия: -2,47 грн
47,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
54,97
Экономия: -5,73 грн
49,24 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
56,80 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (8)
53,53
Экономия: -3,11 грн
50,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
50,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
53,26
Экономия: -2,84 грн
50,42 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (2)
56,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 54 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
55,30
Экономия: -4,88 грн
50,42 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
45,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
53,26
Экономия: -2,84 грн
50,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
53,26
Экономия: -2,84 грн
50,42 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
Всего: упаковка (1)
56,80 грн