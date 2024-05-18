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Амброксол 15 сироп 15 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл с дозирующей ложкой, в пачке, №1 - Запорожье (60240) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 174 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
98,68
Экономия: -26,76 грн
71,92 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
90,87
Экономия: -15,95 грн
74,92 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
72,99
Экономия: -12,45 грн
60,54 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
69,00
Экономия: -20,00 грн
49,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
62,02 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
69,00
Экономия: -20,00 грн
49,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
69,99
Экономия: -9,45 грн
60,54 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
60,40 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
92,04
Экономия: -10,73 грн
81,31 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
65,63 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
69,00
Экономия: -20,00 грн
49,00 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
92,95
Экономия: -21,02 грн
71,93 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
68,46
Экономия: -20,55 грн
47,91 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
75,76
Экономия: -27,84 грн
47,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
84,30
Экономия: -12,38 грн
71,92 грн
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
62,42 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
62,38 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
73,67
Экономия: -25,75 грн
47,92 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
91,34
Экономия: -25,82 грн
65,52 грн
Аптека копейка
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Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (3)
96,10
Экономия: -24,18 грн
71,92 грн