Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАСРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН И ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАЖИВЛЕНИЮ (РУБЦЕВАНИЮ) РАНПрочие препараты, способствующие заживлениюДекспантенолБепантен®Цены в аптеках

Бепантен® мазь 5 % туба 30 г, №1 - Харьков (81771) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 425 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (4)
264,43 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
255,11 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
297,95
Экономия: -65,15 грн
232,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (8)
257,06 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
264,67 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
248,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
293,62
Экономия: -54,16 грн
239,46 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
264,05 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4)
257,38 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
255,86 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (5)
306,10
Экономия: -53,30 грн
252,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
257,67 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
306,10
Экономия: -44,60 грн
261,50 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
290,99
Экономия: -31,87 грн
259,12 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
258,77 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (6)
274,35 грн
Экономная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
239,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 21 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
295,89
Экономия: -51,57 грн
244,32 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (4)
255,69 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (3)
268,74 грн