Все аптеки Украины
ATC-классификацияДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАСРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН И ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАЖИВЛЕНИЮ (РУБЦЕВАНИЮ) РАНПрочие препараты, способствующие заживлениюДекспантенолБепантен®Цены в аптеках

Бепантен® мазь 5 % туба 30 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (81771) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 303 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8)
312,29
Экономия: -57,91 грн
254,38 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (8)
299,84
Экономия: -45,46 грн
254,38 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
284,90
Экономия: -23,50 грн
261,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
306,10
Экономия: -53,40 грн
252,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
314,64
Экономия: -58,37 грн
256,27 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (3)
298,40
Экономия: -37,00 грн
261,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (5)
264,07 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
291,99
Экономия: -32,96 грн
259,03 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
306,10
Экономия: -44,70 грн
261,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (3)
306,10
Экономия: -44,70 грн
261,40 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (5)
292,61
Экономия: -58,66 грн
233,95 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (10)
296,60
Экономия: -35,20 грн
261,40 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
238,32 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
290,30
Экономия: -38,44 грн
251,86 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (5)
319,12
Экономия: -79,73 грн
239,39 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
279,99
Экономия: -20,96 грн
259,03 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5)
309,01
Экономия: -59,10 грн
249,91 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
241,32 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4)
284,10
Экономия: -22,70 грн
261,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (8)
306,78
Экономия: -72,83 грн
233,95 грн