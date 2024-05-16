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Бепантен® мазь 5 % туба 100 г, №1 - Харьков (236840) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
586,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
548,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
675,58
Экономия: -131,21 грн
544,37 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
581,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
667,85
Экономия: -125,39 грн
542,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
612,94 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
624,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
581,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
651,91
Экономия: -64,09 грн
587,82 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
625,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 21 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
670,89
Экономия: -121,54 грн
549,35 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
576,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
610,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
579,81 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
515,44 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
672,30
Экономия: -117,32 грн
554,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
577,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
609,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (4)
591,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 51 мин
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
642,02
Экономия: -54,20 грн
587,82 грн