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Бепантен® мазь 5 % туба 100 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (236840) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 221 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4)
704,13
Экономия: -127,98 грн
576,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
677,65
Экономия: -101,50 грн
576,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
700,15
Экономия: -76,47 грн
623,68 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
636,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
655,99
Экономия: -67,68 грн
588,31 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
647,49
Экономия: -81,44 грн
566,05 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (4)
645,10
Экономия: -66,60 грн
578,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (2)
523,44 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
658,32
Экономия: -109,93 грн
548,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
709,77
Экономия: -161,99 грн
547,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (59)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
625,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
682,96
Экономия: -116,91 грн
566,05 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
665,70
Экономия: -87,20 грн
578,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
691,81
Экономия: -125,76 грн
566,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
510,30
Экономия: -25,73 грн
484,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
666,49
Экономия: -118,50 грн
547,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
667,03
Экономия: -118,72 грн
548,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
578,89 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
676,11
Экономия: -73,18 грн
602,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
509,60 грн