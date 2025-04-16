Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 189 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
136,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
129,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,94
Экономия при брони: -17,72 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
165,33
Экономия при брони: -23,88 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
148,76
Экономия при брони: -26,75 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
166,57
Экономия при брони: -30,65 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
129,00
Экономия при брони: -27,00 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
140,10
Экономия при брони: -24,10 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
173,00
Экономия при брони: -35,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
129,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
148,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
173,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,40
Экономия при брони: -42,80 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
135,90
Экономия при брони: -13,30 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
203,70
Экономия при брони: -64,90 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,29
Экономия при брони: -5,59 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
166,00
Экономия при брони: -5,55 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
152,00
Экономия при брони: -48,60 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
147,31
Экономия при брони: -30,19 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
170,46
Экономия при брони: -39,54 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
139,91
Экономия при брони: -6,94 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
147,15
Экономия при брони: -35,54 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
126,34
Экономия при брони: -5,29 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
164,77
Экономия при брони: -28,55 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
142,37
Экономия при брони: -31,04 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
127,90
Экономия при брони: -14,73 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
166,70
Экономия при брони: -25,18 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
145,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
126,43
Экономия при брони: -13,26 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
164,90
Экономия при брони: -23,38 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн