Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
129,85
Экономия при брони: -22,18 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
166,50
Экономия при брони: -30,71 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
140,49
Экономия при брони: -41,53 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,78
Экономия при брони: -21,11 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
149,00
Экономия при брони: -29,96 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
187,32
Экономия при брони: -61,62 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
169,22
Экономия при брони: -35,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,50
Экономия при брони: -39,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
140,10
Экономия при брони: -15,80 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -45,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
143,30
Экономия при брони: -19,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
203,70
Экономия при брони: -59,60 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,97
Экономия при брони: -21,30 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
168,08
Экономия при брони: -34,67 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
132,16
Экономия при брони: -24,49 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
169,46
Экономия при брони: -36,05 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,50
Экономия при брони: -39,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
140,36
Экономия при брони: -37,78 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
145,56
Экономия при брони: -20,30 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
168,43
Экономия при брони: -35,01 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
188,07
Экономия при брони: -53,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
127,65
Экономия при брони: -18,68 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
73,14
Экономия при брони: -10,51 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
166,36
Экономия при брони: -32,94 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
203,50
Экономия при брони: -59,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
130,17
Экономия при брони: -41,66 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
144,05
Экономия при брони: -45,16 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
172,85
Экономия при брони: -58,49 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
149,38
Экономия при брони: -25,80 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
187,79
Экономия при брони: -59,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,32
Экономия при брони: -39,81 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
164,53
Экономия при брони: -50,17 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
146,94
Экономия при брони: -23,36 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн