Киев
Синтомицин (Syntomicin)

Синтомицин (Syntomicin)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 234 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
118,33 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
129,60 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
131,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
156,07 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
174,96 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
116,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
129,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
152,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
114,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
126,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
152,00 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
163,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
113,17 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
116,39 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
147,95 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
156,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
139,73
Экономия при брони: -6,44 грн
133,29 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
148,86
Экономия при брони: -13,06 грн
135,80 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
186,44
Экономия при брони: -8,59 грн
177,85 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
137,90 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
169,90 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
164,10 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
164,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
134,30 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
173,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,76
Экономия при брони: -8,42 грн
120,34 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
141,24
Экономия при брони: -5,22 грн
136,02 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
165,11
Экономия при брони: -13,26 грн
151,85 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
127,90 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
165,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
129,52
Экономия при брони: -43,15 грн
86,37 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
139,96
Экономия при брони: -38,03 грн
101,93 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
166,08
Экономия при брони: -51,77 грн
114,31 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
135,80
Экономия при брони: -15,53 грн
120,27 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
130,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
112,32 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
114,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
152,00 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
169,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,65
Экономия при брони: -42,28 грн
86,37 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
140,06
Экономия при брони: -38,13 грн
101,93 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
164,96
Экономия при брони: -50,65 грн
114,31 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
140,89
Экономия при брони: -20,62 грн
120,27 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
187,67
Экономия при брони: -19,47 грн
168,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
133,10
Экономия при брони: -9,20 грн
123,90 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -39,20 грн
143,50 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
203,50
Экономия при брони: -56,60 грн
146,90 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
164,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
109,89 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
145,88 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,54 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,61 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
102,86 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
114,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
152,00 грн
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