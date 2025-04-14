Одесса (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
139,73
Экономия при брони: -6,44 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
148,86
Экономия при брони: -13,06 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
186,44
Экономия при брони: -8,59 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,76
Экономия при брони: -8,42 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
141,24
Экономия при брони: -5,22 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
165,11
Экономия при брони: -13,26 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
129,52
Экономия при брони: -43,15 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
139,96
Экономия при брони: -38,03 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
166,08
Экономия при брони: -51,77 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
135,80
Экономия при брони: -15,53 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,65
Экономия при брони: -42,28 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
140,06
Экономия при брони: -38,13 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
164,96
Экономия при брони: -50,65 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
140,89
Экономия при брони: -20,62 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
187,67
Экономия при брони: -19,47 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
133,10
Экономия при брони: -9,20 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -39,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
203,50
Экономия при брони: -56,60 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда