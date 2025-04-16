Киев
Синтомицин (Syntomicin)

Синтомицин (Syntomicin)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
146,77
Экономия при брони: -18,36 грн
128,41 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
164,34
Экономия при брони: -31,12 грн
133,22 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
137,93
Экономия при брони: -4,48 грн
133,45 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
233,31 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
137,60 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80
Экономия при брони: -59,80 грн
139,00 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
130,80
Экономия при брони: -11,87 грн
118,93 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,71
Экономия при брони: -31,74 грн
135,97 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
157,58
Экономия при брони: -8,19 грн
149,39 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
107,16 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
134,63 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
147,65 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
156,44 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
131,70 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
135,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
176,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
109,96 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
110,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
150,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
100,12 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
134,80 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
147,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
110,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
111,14 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
147,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -45,10 грн
137,60 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
203,50
Экономия при брони: -64,50 грн
139,00 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
130,88
Экономия при брони: -24,73 грн
106,15 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,82
Экономия при брони: -48,75 грн
119,07 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
147,77
Экономия при брони: -25,71 грн
122,06 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
132,36
Экономия при брони: -26,21 грн
106,15 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
172,92
Экономия при брони: -53,85 грн
119,07 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
149,44
Экономия при брони: -27,38 грн
122,06 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
151,90
Экономия при брони: -46,00 грн
105,90 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
131,50
Экономия при брони: -8,70 грн
122,80 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
137,60 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
101,52 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
107,28 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
128,77 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
232,39 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
203,50
Экономия при брони: -64,50 грн
139,00 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
151,90
Экономия при брони: -46,00 грн
105,90 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
137,60 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
129,73
Экономия при брони: -37,80 грн
91,93 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
143,56
Экономия при брони: -44,46 грн
99,10 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
151,00
Экономия при брони: -31,68 грн
119,32 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
172,27
Экономия при брони: -36,57 грн
135,70 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
91,47 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
111,17 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
115,76 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
134,61 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
148,11 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
128,40 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
137,90 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
165,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,78
Экономия при брони: -36,78 грн
92,00 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
142,51
Экономия при брони: -48,48 грн
94,03 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
143,56
Экономия при брони: -21,69 грн
121,87 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,84
Экономия при брони: -17,61 грн
150,23 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
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