Николаев (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
146,77
Экономия при брони: -18,36 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
164,34
Экономия при брони: -31,12 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
137,93
Экономия при брони: -4,48 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80
Экономия при брони: -59,80 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
130,80
Экономия при брони: -11,87 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,71
Экономия при брони: -31,74 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
157,58
Экономия при брони: -8,19 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -45,10 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
203,50
Экономия при брони: -64,50 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
130,88
Экономия при брони: -24,73 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,82
Экономия при брони: -48,75 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
147,77
Экономия при брони: -25,71 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
132,36
Экономия при брони: -26,21 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
172,92
Экономия при брони: -53,85 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
149,44
Экономия при брони: -27,38 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
151,90
Экономия при брони: -46,00 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
131,50
Экономия при брони: -8,70 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
203,50
Экономия при брони: -64,50 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
151,90
Экономия при брони: -46,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через null мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
129,73
Экономия при брони: -37,80 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
143,56
Экономия при брони: -44,46 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
151,00
Экономия при брони: -31,68 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
172,27
Экономия при брони: -36,57 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,78
Экономия при брони: -36,78 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
142,51
Экономия при брони: -48,48 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
143,56
Экономия при брони: -21,69 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,84
Экономия при брони: -17,61 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн