Львов (адрес не указан)
Доступно в 208 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
114,46
Экономия при брони: -10,82 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
126,03
Экономия при брони: -36,07 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
147,91
Экономия при брони: -28,10 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
168,74
Экономия при брони: -26,72 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
183,32
Экономия при брони: -26,02 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,40
Экономия при брони: -43,20 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
151,90
Экономия при брони: -43,60 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
181,30
Экономия при брони: -43,70 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
137,40
Экономия при брони: -14,70 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
131,25
Экономия при брони: -42,71 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
168,30
Экономия при брони: -53,95 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
150,31
Экономия при брони: -30,50 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
149,40
Экономия при брони: -29,59 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
167,28
Экономия при брони: -25,02 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
143,40
Экономия при брони: -20,70 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -45,10 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,40
Экономия при брони: -43,20 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
138,90
Экономия при брони: -16,20 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -45,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
151,90
Экономия при брони: -43,60 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
137,40
Экономия при брони: -14,70 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -41,30 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн