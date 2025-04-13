Киев
Синтомицин (Syntomicin)

Синтомицин (Syntomicin)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 758 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
136,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
113,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
128,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
151,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
113,36 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
124,16 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
127,72 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
142,05 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
194,58 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
115,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
130,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
151,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
113,36 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
121,19 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
127,22 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
142,05 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
194,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
114,80
Экономия при брони: -2,30 грн
112,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -39,20 грн
143,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,50
Экономия при брони: -36,00 грн
112,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -35,40 грн
143,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
137,40
Экономия при брони: -29,46 грн
107,94 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
133,60
Экономия при брони: -20,30 грн
113,30 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
184,60
Экономия при брони: -39,62 грн
144,98 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
101,74 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
130,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
151,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
118,80 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
121,20 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
161,23 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
213,85 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
140,20
Экономия при брони: -30,08 грн
110,12 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
184,60
Экономия при брони: -39,62 грн
144,98 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,07
Экономия при брони: -18,21 грн
109,86 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
142,53
Экономия при брони: -26,35 грн
116,18 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
147,79
Экономия при брони: -4,69 грн
143,10 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
164,22
Экономия при брони: -14,76 грн
149,46 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
112,45 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
126,46 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
130,32 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
149,04 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
169,41 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
120,21 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
133,80 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
160,80 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
183,53 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
137,40
Экономия при брони: -29,46 грн
107,94 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
128,69
Экономия при брони: -9,09 грн
119,60 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
183,50
Экономия при брони: -39,41 грн
144,09 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
120,51 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
129,95 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
161,10 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
183,16 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
115,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
125,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
154,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,57
Экономия при брони: -15,78 грн
112,79 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
148,76
Экономия при брони: -25,09 грн
123,67 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
168,95
Экономия при брони: -26,79 грн
142,16 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -35,40 грн
143,50 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
113,50 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
127,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
135,34 грн
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