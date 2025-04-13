Киев (адрес не указан)
Доступно в 758 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
114,80
Экономия при брони: -2,30 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
182,70
Экономия при брони: -39,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,50
Экономия при брони: -36,00 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -35,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
137,40
Экономия при брони: -29,46 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
133,60
Экономия при брони: -20,30 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
184,60
Экономия при брони: -39,62 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
140,20
Экономия при брони: -30,08 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
184,60
Экономия при брони: -39,62 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,07
Экономия при брони: -18,21 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
142,53
Экономия при брони: -26,35 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
147,79
Экономия при брони: -4,69 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
164,22
Экономия при брони: -14,76 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
137,40
Экономия при брони: -29,46 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
128,69
Экономия при брони: -9,09 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
183,50
Экономия при брони: -39,41 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
128,57
Экономия при брони: -15,78 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
148,76
Экономия при брони: -25,09 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
168,95
Экономия при брони: -26,79 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
134,50 грн
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
178,90
Экономия при брони: -35,40 грн
Синтомицин линимент 5 % туба 25 г №1
Лубныфарм
148,40 грн
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
152,20 грн
Синтомицин линимент 10 % туба 25 г №1
Монфарм
198,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Синтомицин линимент для наружного применения 50 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда
Синтомицин суппозитории вагинальные 0.25 г стрип №10
Монфарм
Синтомицин линимент для наружного применения 100 мг/г туба 25 г №1
Красная звезда